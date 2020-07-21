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21.07.2020 (09:46)

В Севастопольской бухте началось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота ко Дню Военно-Морского Флота России

В акватории Севастопольской бухты, в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Военно-Морского Флота России, началось формирование парадного строя кораблей Черноморского флота.

В первой парадной линии жители и гости города-героя увидят 8 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Во второй линии почётное место в строю займёт старейшее на российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна».

26 июля командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов обойдёт парадный строй кораблей и поздравит личный состав с Днём Военно-Морского Флота России.

В праздничный день на всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей в парадной линии подсветят иллюминацией.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Главный военно-морской парад
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