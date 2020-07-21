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21.07.2020 (09:40)

Для приобретения жилья 177 военнослужащих ЦВО получат денежные средства на общую сумму более 345 млн. рублей

ФГКУ «Центррегионжилье» приняло решения на выплату денежных средств, дополняющих накопления на приобретение жилья по военной ипотеке, в отношении 177 военнослужащих на сумму более 345 млн рублей за первое полугодие 2020 года.

В первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 15% выросло число военнослужащих, внесенных в списки по всем направлениям накопительно-ипотечной системы (НИС). В текущем году внесено 8088 человек, в первом полугодии прошлого года – 7129 человек.

Всего с 2013 года более 20 тыс. военнослужащих получили свидетельства о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа для приобретения жилых помещений.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Жилье
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