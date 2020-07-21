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21.07.2020 (08:30)

В бухте Золотой Рог началось формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота ко Дню ВМФ

Во Владивостоке, в акватории бухты Золотой Рог началось формирование парадного строя кораблей ТОФ для празднования Дня Военно-Морского Флота России.

Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота парад в День ВМФ пройдёт не в Амурском заливе, а в главной бухте столицы Приморского края. До этого боевые корабли в Золотом Роге выстраивались в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войны.

Первым место в парадном строю занял самый молодой корабль Тихоокеанского флота – корвет «Громкий». Его постановку на парадные бочки обеспечивали три буксира отряда вспомогательных судов ТОФ. Всего же в торжествах будет задействовано 7 боевых кораблей. Возглавит строй флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», место за ним в парадной линии займут большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка.

Ранее в бухте Золотой Рог для обеспечения швартовки кораблей было установлено 16 комплектов рейдового оборудования.

Планируется, что формирование парадного строя кораблей во Владивостоке завершится 23 июля.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Военные парады
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