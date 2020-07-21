21.07.2020 (08:30)

В бухте Золотой Рог началось формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота ко Дню ВМФ

Во Владивостоке, в акватории бухты Золотой Рог началось формирование парадного строя кораблей ТОФ для празднования Дня Военно-Морского Флота России.

Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота парад в День ВМФ пройдёт не в Амурском заливе, а в главной бухте столицы Приморского края. До этого боевые корабли в Золотом Роге выстраивались в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войны.

Первым место в парадном строю занял самый молодой корабль Тихоокеанского флота – корвет «Громкий». Его постановку на парадные бочки обеспечивали три буксира отряда вспомогательных судов ТОФ. Всего же в торжествах будет задействовано 7 боевых кораблей. Возглавит строй флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», место за ним в парадной линии займут большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка.

Ранее в бухте Золотой Рог для обеспечения швартовки кораблей было установлено 16 комплектов рейдового оборудования.

Планируется, что формирование парадного строя кораблей во Владивостоке завершится 23 июля.

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