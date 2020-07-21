21.07.2020 (05:31)

В Приамурье разведчики общевойсковой армии ВВО проведут ряд тактико-специальных учений с использованием новейшей техники

Более 500 разведчиков общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, выведено на полигоны в рамках стартовавшего полевого выхода. В течение месяца подразделения разведки проведут ряд тактико-специальных учений, на которых освоят новейшую технику и отработают способы действий с учетом анализа опыта современных вооруженных конфликтов.

В ходе полевого выхода подразделения разведки округа проведут многокилометровые марш-броски, тренировки приемов маскировки и действий из засад, отработают вопросы поиска и сбора разведданных об условном противнике. Задачи будут отрабатываться с применением недавно поступивших комплексов КРУС «Стрелец», радиолокационной станции разведки «Соболятник», а также беспилотных летательных аппаратов различных типов.

В течение месяца военнослужащие пройдут полный комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной, физической подготовке и вождению боевых машин. Будут закреплены навыки владения стреляющим ножом разведчика НРС-2 , бесшумным стрелковым оружием ВСС «Винторез», АС «Вал», а также упражнения по метанию на точность гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

В ходе тактической подготовки военнослужащие отработают до совершенства действия на комплексе препятствий и заграждений «Тропа разведчика», в который собраны основные типовые препятствия и задачи, выполняемые разведывательными группами в боевых условиях.

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