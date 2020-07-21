21.07.2020 (05:27)
В мотострелковом соединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, прошел единый день РХБЗ
В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, прошел единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ).
По сигналу оповещения, военнослужащие приступили к тренировкам по выполнению нормативов, по надеванию противогаза, общевойскового защитного комплекта.
Также, они подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и дозиметры. Важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.
В тренировке было привлечено более 800 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.
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