21.07.2020 (05:23)

Руководящий состав соединений и частей ВВО изучит способы противодействия БЛА на полигоне «Цугол»

Руководящий состав объединений, соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), в ходе учебно-методического сбора изучит новейшие способы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА) вероятного противника.

Сбор проходит, под руководством командующего войсками ВВО Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко, на базе мотострелкового объединения дислоцированного в городе Борзя, а также на межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае.

Помимо этого, с офицерами пройдут комплексные занятия по противодействию терроризму, обеспечению безопасности военной службы, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в ходе повседневной деятельности, а также особенностям организации занятий по боевой подготовке.

Также, в ходе сборов пройдут учебно-методические и показные занятия с практическим розыгрышем тактических эпизодов силами подразделений мотострелковых соединений ВВО.

На заключительном этапе пройдут контрольные занятия с выполнением стрельб из вооружения боевых машин и танков, а также стрелкового оружия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице