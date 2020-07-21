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21.07.2020 (05:23)

Руководящий состав соединений и частей ВВО изучит способы противодействия БЛА на полигоне «Цугол»

Руководящий состав объединений, соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), в ходе учебно-методического сбора изучит новейшие способы противодействия  беспилотным летательным  аппаратам (БЛА) вероятного противника.

Сбор проходит, под руководством командующего войсками ВВО Героя России  генерал-полковника Геннадия Жидко, на базе мотострелкового объединения дислоцированного в городе Борзя, а также на межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае.

Помимо этого, с офицерами пройдут комплексные занятия по противодействию терроризму, обеспечению безопасности военной службы, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в ходе повседневной деятельности, а также особенностям организации занятий по боевой подготовке.

Также, в ходе сборов пройдут учебно-методические и показные занятия с практическим розыгрышем тактических эпизодов силами подразделений мотострелковых соединений ВВО.

На заключительном этапе пройдут контрольные занятия с выполнением стрельб из вооружения боевых машин и танков, а также стрелкового оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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