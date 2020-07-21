21.07.2020 (04:58)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курилах проведена комплексная тренировка по управлению подразделениями РЭБ

В армейском корпусе Восточного военного округа, дислоцированном на Сахалине и Курильских островах, проведена комплексная тренировка по управлению подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ходе мероприятия расчеты РЭБ отработали подавление средств связи, прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также выполнили специальные задачи по подавлению каналов аппаратуры навигации. Кроме того, были проведены мероприятия по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

Также специалисты радиоэлектронной борьбы армейского корпуса ВВО провели сбор и анализ информации на основе приема электромагнитного излучения в КВ и УКВ диапазонах.

В ходе тренировки были развернуты современные комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-3».

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице