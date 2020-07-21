21.07.2020 (04:25)

Более 6000 коммунальных объектов подготовлено к отопительному периоду филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО

Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО одготовлено более 6000 коммунальных объектов, объектов жилого и казарменно-жилищного фондов к отопительному периоду 2020-2021г.

Уже Выполняются работы по подготовке систем отопления зданий казарменно-жилищного фонда, в том числе опрессовка и промывка внутренних инженерных сетей, ревизия и ремонт запорной арматуры инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, системы отопления, обслуживание насосного и тягодутьевого оборудования, профилактические работы в электросиловых и осветительных щитах.

Проводится ремонт кровель различных типов с ремонтом водоотводящей системы, восстановление остекления, частичный ремонт и окраска фасадов и помещений. Выполняется сдача тепловых сетей и систем теплопотребления ресурсоснабжающим организациям.

В рамках текущего ремонта собственными силами выполнена замена котлов, участков сетей теплоснабжения и водоснабжения, произведена замена тепловой изоляции. Работы завершены на 47% объектов.

Большое внимание уделяется вопросам установки и замены внутреннего энергосберегающего оборудования. Установлено более 15000 экономичных светодиодных систем освещения, около 800 шкафов автоматики управления наружным освещением.

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