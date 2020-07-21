21.07.2020 (04:41)

В Приморской общевойсковой армии ВВО стартовали лагерные сборы инженерных войск

Лагерные сборы инженерных войск общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), начались на полигонах Приморского и Хабаровского краев.

Под руководством начальника инженерных войск объединения с 20 июля по 15 августа 2020 года свыше 700 военнослужащих выполнят комплекс задач по предназначению. На общевойсковых полигонах будет задействовано около 70 единиц военной и специальной техники.

В течение месяца с военнослужащими спланированы занятия по тактико-специальной подготовке в комплексе с занятиями по военной топографии, специальной и военно-медицинской подготовке. При этом 50 % учебного времени отведено на выполнения задач в ночное время.

Армейские инженеры проведут тренировок по разминированию местности, объектов и участков дорог, установке инженерных заграждений, оборудованию позиций подразделениям с использованием котлованных машин и экскаваторов ЭОВ?3521-1М, оборудованию переходов через препятствия путепрокладчиками МТ?55, а также добыча питьевой воды по средствам станции СКО-10.

Справочно: Станция комплексной очистки и опреснения воды СКО-10/5 предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств, сильнодействующих ядовитых веществ и опреснения воды.

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