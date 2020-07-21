21.07.2020 (04:40)

Мотострелковые и танковые подразделения ВВО в рамках учения форсировали реку Онон в Забайкалье

В рамках двустороннего тактического учения, проходящего на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае, мотострелковые и танковые подразделения осуществили форсирование реки Онон. Масштабным учением с группировкой войск руководит командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко.

Подразделения на штатной технике преодолели русло реки шириной более 100 м десантным и мостовыми способами. Инженерные войска обеспечили мостовую переправу войск, а подразделения РХБ защиты осуществили маскировку районов переправы постановкой дымовых завес.

Перед преодолением водной преграды экипажи машин экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации личного состава в случае остановки или затопления.

В двустороннем тактическом учении на полигоне «Цугол» задействовано свыше 4 тыс. военнослужащих двух мотострелковых соединений ВВО и более 600 единиц военной и специальной техники, в том числе танки, БТР и БМП, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», и др.

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