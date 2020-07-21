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21.07.2020 (10:00)

Расчеты РСЗО «Град» и гаубиц «Акация» ЮВО в горах Абхазии выполнили боевые стрельбы по плану внезапной проверки боеготовности

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили колонну техники условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и 152-мм гаубиц «Акация» на горном полигоне «Цабал». Боевые стрельбы прошли в рамках батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили в горах Абхазии на удалении более 10 км механизированную колонну условного противника и передали координаты целей на командный пункт. Для их уничтожения были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Акация». Расчеты РСЗО «Град» завершили уничтожение сил условного противника, накрыв его технику сплошным ковровым огнем.

Расчеты артиллеристских гаубиц выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций.

В мероприятии приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц техники.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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