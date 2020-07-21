21.07.2020 (08:05)

Экипажи бомбардировщиков Су-24М вышли из-под ракетного удара условного противника под Волгоградом

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Южного военного округа в рамках внезапной проверки войск боеготовности отработали задачи по выходу из-под ракетного удара условного противника в Волгоградской области.

При выполнении полетов экипажами отработана вводная о ракетной атаке условного противника, летчики оперативно подняли самолеты в воздух и успешно выполнили комплекс воздушных маневров, для ухода из-под удара средств ПВО условного противника.

В ходе учения, экипажи провели разведку в заданном квадрате, в том числе на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности и передали данные на пункт управления.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

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