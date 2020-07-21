21.07.2020 (07:00)

На Балтийском флоте состоялось двустороннее тактическое учение подразделений морской пехоты и мотострелков

В рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооружённых силах Российской Федерации, на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоялось двустороннее тактическое учение с участие военнослужащих соединения морской пехоты флота и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.

В рамках учения мотострелковые подразделения и морские пехотинцы флота были приведены в высшую степень боевой готовности, совершили марш на штатной технике на полигон, где в настоящее время готовятся выполнять задачи по предназначению.

В частности, подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота отработали не совсем типичную для них задачу по противодесантной обороне участка морского побережья.

По прибытию на место военнослужащие выполнили задачи по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций.

В рамках активной фазы учения мотострелки армейского корпуса провели бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия, вооружения боевых машин пехоты по быстроходным лодкам и десантным средствам.

Мониторинг за действиями подразделений в ходе маневров и ведения огневого поражения сил и средств условного противника осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Все данные в режиме реального времени передавались с камер БЛА и транслироваться на экранах, расположенных в командном пункте руководства учениями, что позволило объективно оценивать действия подразделений соединения и полка в учебном бою.

В тактических учениях в Калининградской области принимают участие более 2 тысяч военнослужащих мотострелкового полка и соединения морской пехоты БФ, задействовано около 100 единиц военной техники. Мотострелки армейского корпуса в числе других соединений и частей флота были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности, которая проходит в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. К ней привлечены войска и силы Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

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