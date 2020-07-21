Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.07.2020 (06:30)

В рамках проверки боевой готовности военнослужащие в Абхазии провели двухстороннее учение с боевой стрельбой

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа  в Абхазии, были подняты по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности, после чего выполнили комплекс боевых мероприятий в назначенных районах.

Мотострелки, артиллеристы, танкисты, а также подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты российской военной базы в Абхазии, совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны на территории закавказской республики.

В горно-лесистой местности и прибрежной части Черного моря в оперативном порядке были развернуты полевые пункты управления, разведки и огневые позиции для блокирования наступления условного противника.

У побережья Черного моря на полигоне «Нагвалоу» и горном полигоне «Цабал» тактические группы соединения провели двусторонние учения с боевой стрельбой, выполнив задачи по отражению нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения.

В ходе выполнения задач, к проверке боевой готовности было привлечено свыше 3 тыс. военнослужащих базы, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», гаубицы Д-30, САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», минометные установки «Сани», расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.

Контроль за проведением учений представителями комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ осуществлялся в режиме реального времени через региональный центр управления ЮВО.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Абхазии расчеты ЗРК ЮВО на учении по плану внезапной проверки боеготовности отразили налет штурмовой авиации условного противника
Группа контроля Генерального штаба ВС РФ проинспектировала ход мероприятий внезапной проверки боевой готовности на Черноморском флоте
Уровень боевой подготовки войск Южного военного округа будет проверен по новой методике
Инженеры ЮВО обеспечили переправу войск через реку в горах Кабардино-Балкарии в рамках внезапной проверки боеготовности

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false