21.07.2020 (06:30)

В рамках проверки боевой готовности военнослужащие в Абхазии провели двухстороннее учение с боевой стрельбой

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии, были подняты по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности, после чего выполнили комплекс боевых мероприятий в назначенных районах.

Мотострелки, артиллеристы, танкисты, а также подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты российской военной базы в Абхазии, совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны на территории закавказской республики.

В горно-лесистой местности и прибрежной части Черного моря в оперативном порядке были развернуты полевые пункты управления, разведки и огневые позиции для блокирования наступления условного противника.

У побережья Черного моря на полигоне «Нагвалоу» и горном полигоне «Цабал» тактические группы соединения провели двусторонние учения с боевой стрельбой, выполнив задачи по отражению нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения.

В ходе выполнения задач, к проверке боевой готовности было привлечено свыше 3 тыс. военнослужащих базы, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», гаубицы Д-30, САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», минометные установки «Сани», расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.

Контроль за проведением учений представителями комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ осуществлялся в режиме реального времени через региональный центр управления ЮВО.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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