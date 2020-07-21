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21.07.2020 (06:01)

На полигоне Прудбой ЮВО под Волгоградом началось учение войск РХБ защиты

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) началось учение подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированных в Волгоградской области.

Военнослужащие выполнят задачи по предназначению, используя новейшие и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), поступившие в соединения и части РХБ защиты ЮВО.

В учебных мероприятиях задействованы машины химической разведки РХМ-6, предназначенные для дистанционного обнаружения отравляющих веществ и радиоактивного заражения, авторазливочные станции АРС-14КМ для специальной обработки ВВСТ, термодымовая аппаратура ТДА-3 для постановки аэрозольных завес, боевые машины огнеметчиков БМО-Т на базе танка Т-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

Также в ходе учения военнослужащие выполнят нормативы по общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкам, как в дневное, так и в ночное время суток.

В учении задействовано свыше 200 единиц ВВСТ, привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, которые совершили марши из пунктов постоянной дислокации.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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