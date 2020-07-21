21.07.2020 (06:01)
На полигоне Прудбой ЮВО под Волгоградом началось учение войск РХБ защиты
На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) началось учение подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированных в Волгоградской области.
Военнослужащие выполнят задачи по предназначению, используя новейшие и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), поступившие в соединения и части РХБ защиты ЮВО.
В учебных мероприятиях задействованы машины химической разведки РХМ-6, предназначенные для дистанционного обнаружения отравляющих веществ и радиоактивного заражения, авторазливочные станции АРС-14КМ для специальной обработки ВВСТ, термодымовая аппаратура ТДА-3 для постановки аэрозольных завес, боевые машины огнеметчиков БМО-Т на базе танка Т-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».
Также в ходе учения военнослужащие выполнят нормативы по общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкам, как в дневное, так и в ночное время суток.
В учении задействовано свыше 200 единиц ВВСТ, привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, которые совершили марши из пунктов постоянной дислокации.
17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.
Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.
Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.