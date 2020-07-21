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21.07.2020 (02:01)

В Абхазии расчеты ЗРК ЮВО на учении по плану внезапной проверки боеготовности отразили налет штурмовой авиации условного противника

В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчеты зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отразили налет штурмовой авиации условного противника на военные объекты соединения.

На огневых позициях расчеты зенитно-ракетных комплексов выполнили засечку, классификацию, сопровождение и уничтожение одиночных и групповых воздушных целей электронными пусками ракет.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе расчеты ЗРК С-300 «Фаворит», «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

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Метки:
ПВО , Южный военный округ
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