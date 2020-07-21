21.07.2020 (08:00)

Морпехи Каспийской флотилии одновременно применили морской и тактический воздушный десанты на учении в Дагестане по плану внезапной проверки боеготовности

Морской десант Каспийской флотилии на морском побережье полигона «Турали» (Республика Дагестан) уничтожил тактический воздушный десант в ходе двухстороннего учения по плану внезапной проверки боевой готовности.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов полка морской пехоты КФл обнаружили быстроходные катера. При поддержке огня самоходной артиллерийской батареи штурмовым способом из вертолётов Ми-8 высадился тактический воздушный десант морпехов, атаковав условного противника на морском побережье.

Однако морской десант сумел сорвать планы обороняющихся и, высадившись с десантных катеров на БТР-82АМ, прорвался в тыл батальонной тактической группы противоположной стороны.

На заключительном этапе учения, подразделения морской пехоты выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и группы атакующей пехоты условного противника.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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