21.07.2020 (06:00)

Силы Балтийского флота провели учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье

В рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооружённых силах Российской Федерации, в Калининградской области на полигоне «Хмелевка» проведено учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В общей сложности, в учении было задействовано порядка 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, свыше 40 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений флота, а также около 500 военнослужащих.

Для оказания содействия морскому десанту в прорыве обороны побережья с вертолетов Ка-27ПС на береговую линию были высажены группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря. Кроме этого вертолеты Ми-8 произвели высадку нескольких штурмовых групп морских пехотинцев, которые вступили в учебный бой с условным противником на берегу, до подхода основных сил морского десанта.

Высадка десанта производилась с большого десантного корабля «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также с десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь».

При огневой поддержке самолетов и вертолетов морской авиации, а также корабельной ударной группы Балтийского флота в составе корветов, малых противолодочных кораблей, малых ракетных кораблей и катеров на берег сошли более 20 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых рот соединения морской пехоты флота.

В ходе учения подразделения морской пехоты отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря.

Морские пехотинцы Балтийского флота в числе других соединений и частей флота были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности, которая проходит в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. К ней привлечены войска и силы Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

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