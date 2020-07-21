21.07.2020 (00:01)

Объекты армейского клуба осмотрел замминистра спорта РФ

Заместитель министра спорта отметил спортсменов, выполняющих упражнение на скорость. Начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков подчеркнул, что эта площадка является базовым объектом для занятий спортом военнослужащих, а также проведения армейский соревнований, в том числе международных.

Во время посещения Музея спортивной славы армейского Клуба Одеса Байсултанова особо заинтересовала выставка, посвященная альпинистам-участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Эта экспозиция не только об истории и альпинизме, она о людях. О тех, кто ковал историю отечественного альпинизма, кто готовил альпинистов в годы войны, благодаря кому были сохранены сотни тысяч жизней. Сейчас горная подготовка в Вооруженных силах Российской Федерации также находится на высоком уровне, подтверждением этого является лидерство на состязаниях по профессиональному мастерству среди горных подразделений как в рамках Армейских международных игр – «Эльбрусское кольцо», «Саянский марш», так и на международных соревнованиях - «Эдельвейс рейд».

В завершении своего визита Одес Байсултанов отметил, что для него честь побывать в армейском Клубе, посмотреть, где тренировались и ковались легенды советского и российского спорта. Побывать в тех местах, где из обычных людей делали чемпионов.

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