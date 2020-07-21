21.07.2020 (05:00)

В Заполярье в рамках проверки боевой готовности завершилось двухстороннее тактическое учение по высадке морского десанта и обороне побережья

Сегодня завершилось двустороннее батальонное тактическое учение по высадке морского десанта и обороне побережья полуострова Средний подразделениями армейского корпуса Северного флота, в рамках розыгрыша тактических эпизодов контрольных учений, проводимых в ходе внезапной проверки боеготовности войск и сил.

В течение нескольких дней военнослужащие мотострелковой бригады и бригады морской пехоты Северного флота отрабатывали различные боевые задачи с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

При этом мотострелковые подразделения отрабатывали задачи в обороне, а морские пехотинцы в наступлении. Оборонительные позиции на берегу заняли подразделения мотострелковой бригады, несколько дней назад совершившие марш в указанные районы, заняв выгодные рубежи и оборудовав фортификационные сооружения. Основной тактический элемент, который отрабатывали морские пехотинцы в ходе учения, это высадка морского десанта в составе передового отряда с десантных кораблей на необорудованное побережье, захват и удержание выгодного рубежа для обеспечения ввода в бой подразделений армейского корпуса Северного флота.

Перед началом морской десантной операции боевые корабли десантного отряда Северного флота отработали задачи подавления огневых точек противника на берегу. Артиллерийские стрельбы по мишенным позициям выполнили боевые расчёты батареи АК-100 большого противолодочного корабля «Североморск» и АК-725 большого десантного корабля «Кондопога». Нанесение удара с воздуха и высадку воздушного десанта в тыл противника отработал экипаж вертолёта Ка-27 из авиагруппы БПК «Североморска».

После огневой подготовки состоялась высадка основных сил морского десанта двух высокоскоростных десантных катеров типа «БК-16», трех десантных катеров – «Николай Рубцов», ДКА-148 и ДКА-182 и большого десантного корабля «Кондопога». Морские пехотинцы на бронетранспортёрах БТР-82А отработали тактику ведения боя за высадку десанта на необорудованное побережье.

В ходе учения и нападающая, и обороняющаяся стороны активно применяли беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и уточнения тактической обстановки.

К данному этапу внезапной проверки привлечены более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота, 6 тактических корабельных групп, около10 летательных аппаратов различных типов, более 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 3000 военнослужащих Северного флота.

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