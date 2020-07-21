21.07.2020 (03:00)

Мотострелки 58 армии ЮВО уничтожили условного противника в горах в Северной Осетии в рамках проверки боевой готовности

Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожила условного противника при проведении учения в рамках внезапной проверки боеготовности соединения на полигоне «Тарское» в горах Северной Осетии.

Мотострелки во взаимодействии с разведывательными и артиллерийскими подразделениями отработали ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению условного противника в горной местности. Вооруженные отряды условного противника были обнаружены и уничтожены огнем из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, минометов «Сани», ракетных систем залпового огня «Торнадо-Г» и гранатометов РПГ-7В.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих, задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотные летательные аппараты. Для создания реальной боевой обстановки было использовано более 200 различных статических и динамических мишеней.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

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