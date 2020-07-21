21.07.2020 (01:00)

В рамках внезапной проверки боевой готовности морские пехотинцы Тихоокеанского флота провели на Камчатке бой за высадку десанта на необорудованное побережье

В рамках внезапной проверки боеготовности подразделения бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России провели бой за высадку десанта на необорудованное побережье на Камчатке.

Накануне морские пехотинцы Тихоокеанского флота осуществили погрузку боевой техники и личного состава на большие десантные корабли, которые перешли в район ожидания в бухте Авачинская губа.

Для безопасного подхода десантного отряда к берегу морские тральщики осуществили проводку кораблей за тралами, а группа малых ракетных и малых противолодочных кораблей нанесла артиллерийские удары для подавления укреплённых огневых точек условного противника, расположенных в береговой черте.

Батальон морских пехотинцев с приданной техникой при поддержке транспортно-боевых вертолётов Ка-29 высадился на необорудованный берег с больших десантных кораблей способом на упор.

Развивая наступление, морские пехотинцы вели стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу, боевую технику и укрепления противника из стрелкового оружия, огнеметов, гранатометов и бронетранспортёров БТР-82А. Воздушное прикрытие десанта обеспечили истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации флота.

Всего к участию к высадке было привлечено около 10 кораблей, более 500 морских пехотинцев и порядка 70 единиц техники.

Всего к мероприятиям в рамках внезапной проверки боеготовности на Тихоокеанском флоте привлечено порядка 4 тысяч морских пехотинцев 500 единиц боевой и специальной техники, корабельные и береговые ракетные соединения, а также морская авиация флота.

Завершающим этапом практических действий морских пехотинцев Тихоокеанского флота станет двустороннее батальонное тактическое учение, в котором одновременно будут задействованы военнослужащие Камчатского и Приморского соединений морской пехоты.

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