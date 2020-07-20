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20.07.2020 (20:03)

В гарнизонах РВСН проведен комплекс противопожарных мероприятий

Командованием воинских частей РВСН совместно с филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН проведен комплекс противопожарных мероприятий в гарнизонах Ракетных войск стратегического назначения.

В ходе мероприятий были выполнены работы по очистке территорий военных городков, общежитий, жилых домов и технических территорий баз и складов от кустарника и природного мусора.

Кроме того, ликвидированы препятствия в дворовых проездах для проезда экстренных служб, проверены все первичные средства пожаротушения, завершена подготовка техники для подвоза, подачи воды в пожароопасный период, проведены работы по очистке чердачных и подвальных помещений в общежитиях.

Помимо этого, продолжается обновление парка специальной техники, предназначенной для тушения пожаров.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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