20.07.2020 (19:53)

Самолет-амфибия Бе-200, впервые участвующий в Главном военно-морском параде, прибыл в Ленобласть

На аэродроме Западного военного округа «Громово» (Ленинградская область) совершил посадку самолёт-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин», который впервые примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 26 июля.

Экипаж самолёта-амфибии преодолел более 2 тыс. км с посадками для дозаправки в ходе перелёта из Центра боевого применения и переучивания лётного состава, дислоцированного в Ейске (Краснодарский край).

В составе парадного строя морской авиации 26 июля на Главном военно-морском параде будут представлены самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

Бе-200ЧС – многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

В годы Великой Отечественной войны лётчик Александр Мамкин совершил более 70 сложных ночных полетов в тыл противника к партизанам, доставил более 20 тонн боеприпасов и вывез более 280 раненых. В ходе последнего вылета 11 апреля 1944 года Александру Мамкину предстояло эвакуировать 13 человек: 10 детей, воспитательницу и двух тяжелораненых партизан. В результате атаки немецкого истребителя, загорелась кабина самолёта Александра Мамкина. Несмотря на тяжёлое ранение, горящую форму и пожар кабины, лётчик сумел произвести посадку и спасти пассажиров.

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