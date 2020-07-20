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20.07.2020 (19:46)

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил завершился весенний призыв

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил завершился весенний призыв граждан на военную службу.

Мероприятие проводилось с учетом противодействия распространению инфекционных заболеваний. Благодаря принятым мерам было исключено проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части объединения ПВО-ПРО ВКС. 

Все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие коронавирусной инфекции и обеспечены медицинскими масками и несессерами, в комплект которых входит антисептик для рук.

Сводные роты молодого пополнения в обязательном порядке проходили двухнедельный карантин. Военнослужащие находились под постоянным присмотром медицинской и психологической службы частей и соединений.

Не смотря на особенности этого призыва, все мероприятия были проведены в срок и без срывов. Всего ряды объединения пополнили около двух с половиной тысяч новобранцев.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Призывник , ВКС
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