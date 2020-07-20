20.07.2020 (19:43)

В Иркутской области прошла проверка подразделений обеспечения авиационного полка дальней авиации

В Иркутской области на базе авиационного полка дальней авиации прошла проверка действий передовой команды при перебазировании на оперативный аэродром для выполнения задач по предназначению.

В ходе мероприятия были проверены действия летного и инженерно-технического состава при обслуживании и подготовке к полетам дальних бомбардировщиков Ту-22м3 вне пункта постоянной дислокации.

В проверке было задействовано около 100 человек личного состава полка, 5 самолетов дальней авиации и более 10 единиц военной и специальной техники.

Проверки подразделений обеспечения полетов проводятся регулярно с целью повышения слаженности действий в любое время и в любых условиях обстановки при перебазировании из пунктов постоянной дислокации.

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