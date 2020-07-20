20.07.2020 (19:01)

скончался генерал-лейтенант Закиров Рафаиль Шакурович, Заслуженный военный летчик Российской Федерации.

18 июля 2020 года после тяжелой продолжительной болезни на 72-м году жизни скончался генерал-лейтенант ЗАКИРОВ Рафаиль Шакурович, Заслуженный военный летчик Российской Федерации.

Рафаиль Шакурович родился 20 мая 1949?г. в г. Казани. После окончания в 1972 году Сызранского высшего военного авиационного училища командовал вертолетом, звеном, эскадрильей в Прикарпатском военном округе. Окончив Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина в 1982 году, проходил военную службу в Туркестанском военном округе на различных командных должностях. Принимал участие в выполнении боевых задач на территории Республики Афганистан.

Военную службу завершил в должности заместителя начальника боевой подготовки Управления командующего авиации Сухопутных войск.

В 1995 году Рафаиль Шакурович возглавил Управление авиации МЧС, встав у истоков создания авиационного подразделения ведомства.

Знания и опыт, полученные в Вооруженных Силах, позволили Р.Ш.Закирову поставить на крыло новые типы спасательных самолетов и средств спасания, превратив авиацию МЧС в боеспособное подразделение, способное выполнять самые ответственные задачи. За вклад в развитие российского спасательного корпуса в 1998 году, Рафаиль Шакурович, был удостоен звания лауреата премии МЧС России.

В 2014 года Р.Ш.Закиров вернулся на работу в Министерство обороны России – ведущим аналитиком группы советников начальника Генерального штаба ВС РФ.

Всю свою жизнь генерал-лейтенант Р.Ш.Закиров отдал служению России, развитию и укреплению ее Военно-воздушных сил.

Служба генерал-лейтенанта Р.Ш.Закиров отмечена государственными наградами – орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Мужества», «За военные заслуги», «Красной Звезды» и многими медалями.

Все, кто знал Рафаиля Шакуровича, запомнят его настоящим патриотом, целеустремленным, энергичным, отзывчивым и скромным человеком.

Это большая утрата для всех нас.

Светлая память о Рафаиле Шакуровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

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