20.07.2020 (19:22)

На форуме «АРМИЯ-2020» пройдет лекция-тренинг по подготовке и заключению контрактов по результатам проведения конкурентных процедур

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» Департамент государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации проведет лекцию-тренинг «Подготовка и заключение контрактов по результатам проведения конкурентных процедур».

Участники мероприятия рассмотрят распространенные ошибки победителей конкурсов конкурентных закупок при заключении и исполнении государственного контракта, размеры, сроки и порядок предоставления (перечисления возврата).

Основной целью лекции-тренинга является ознакомление слушателей с общими механизмами формирования проектов контрактов по результатам проведения конкурентных процедур, а также информирование о способах проверки исполнения контракта в ходе его подготовки.

На мероприятие приглашаются все заинтересованные посетители Форума. Формат «лекция-тренинг» подразумевает доведение информации в обучающей форме с использованием презентационных материалов.

Ожидается, что по итогам проведения подобных мероприятий их участники приобретут необходимые теоретические навыки, а также получат наиболее полное представление о процессе заключения государственных контрактов.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Форума доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе – «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора Форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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