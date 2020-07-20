20.07.2020 (20:30)

Военнослужащие танковой армии ЗВО впервые применили модульную систему развертывания командного пункта

В Подмосковье на полигоне «Алабино» военнослужащие гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа впервые применили модульную систему развертывания командного пункта в рамках проверки боевой готовности объединения.

Главное отличие новой системы заключается в разделении отделов и служб управления объединением на группы и размещении групп в автономных модулях, территориально разделенных на большое расстояние.

Данный метод позволяет повысить живучесть органов управления объединения и организовать многократное резервирование каналов управления войсками.

На каждом модуле организована охрана и оборона, разведка, связь и маскировка. В случае уничтожения главного модуля командного пункта, военнослужащие организуют управление восками в другом, наиболее стратегически выгодном модуле

Всего в проверке боевой готовности соединения принимает участие порядка 15 тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО на территории 5 субъектов России.

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