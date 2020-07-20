20.07.2020 (20:00)

Двухстороннее тактическое учение мотострелков ЗВО стартовало в Подмосковье в рамках внезапной проверки боеготовности

На полигонах Западного военного округа Алабино и Головеньки стартовало двухстороннее тактическое учение с Севастопольской мотострелковой бригадой и мотострелковым полком гвардейской танковой армии ЗВО в рамках внезапной проверки боеготовности.

В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, около 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, ствольная артиллерия различного калибра, реактивные системы залпового огня «Град», техника связи пятого поколения, вертолёты Ми-8, а также современные комплексы беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3».

С помощью беспилотных летательных аппаратов была выполнена разведка маршрутов передвижения условного противника. Кроме того, расчеты БЛА осуществили передачу координат на пункт управления для корректировки огня артиллерии по групповым целям.

Мотострелки поочередно отработали ведение наступления, мобильную оборону, переход в контратаку, а также разведывательно-ударные действия во взаимодействии с БЛА и артиллерией. Для огневого поражения условного противника были применены Т-72Б3, БМП-2, 152-мм самоходные и буксируемые гаубицы.

Для создания обстановки максимально приближенной к реальной, было использовано свыше 150 штатных имитаторов разрывов артиллерийских снарядов. Практические этапы учения проходят, как в дневное, так и в ночное время суток.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице