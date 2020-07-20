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20.07.2020 (19:02)

Лётчики Северного флота отразили нападение на базы и уничтожили условный отряд кораблей противника в море

Сегодня летчики армии ВВС и ПВО Северного флота отработали практические действия по отражению воздушного нападения на военно-морские базы флота и нанесение авиационного удара по соединению кораблей условного противника, в рамках внезапной проверки боевой готовности войск и сил.

Экипажи корабельных-истребителей  МиГ-29К и бомбардировщиков Су-24 авиаполков в ходе решения учебно-боевых задач над территорией Кольского полуострова и над акваторией Баренцева моря отработали слаженность коллективных действий. Летчики оттачивали мастерство выполнения сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и условному уничтожению воздушной целей, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника, а  также прикрытию и поддержке кораблей десантного отряда Северного флота.

 В ходе выполнения учебно-боевых задач лётчики фронтовой бомбардировочной авиации отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблём «Североморск» в полигонах боевой подготовки Северного флота в акватории Мотовского залива Баренцева морят и нанесли бомбо-штурмовой  удар по позициям условного противника  на побережье.

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 совместно с экипажами корабельных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ в рамках противолодочного охранения отряда десантных кораблей отработали, над акваторией морских полигонов Баренцева моря  тактические приемы поиска, классификации и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения.

Полёты выполнялись в дневное время с аэродромов Северного флота. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 30 часов.

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Метки:
Авиация
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