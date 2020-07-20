20.07.2020 (18:30)

Более 50 боевых вылетов совершили БПЛА танковой армии ЗВО в рамках проверки боевой готовности

На территории Московской, Нижегородской, Ивановской, ярославской и Смоленской областей военнослужащие гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа совершили более 50 боевых вылетов беспилотных летательных аппаратов БПЛА в рамках проверки боевой готовности объединения.

Военнослужащие разведывательных подразделений организовали непрерывное наблюдение в окрестностях командных пунктов соединений и воинских частей по средствам БПЛА «Орлан-10» и «Элерон». С помощью автономных комплексов управления «Леер-3» военнослужащие осуществляют оптическую и радиолокационную разведку местности на подступах к командным пунктам. Изображение, полученное с каждого БПЛА дублируется на командные пункты оперативного контроля обстановки управлением объединения.

Всего в воздушной разведке задействовано более 20 БПЛА. Защиту каналов управления обеспечивают специальные подразделения радиоэлектронной борьбы танкового объединения ЗВО.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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