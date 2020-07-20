20.07.2020 (18:17)

Десантники в ходе учения развернули пункты управления под Рязанью и приступили к планированию и подготовке войск к операции

С получением сигнала учебной тревоги военнослужащие гвардейских соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Иванова, Тулы, Ульяновска и Подмосковья в ходе учения провели комплекс мероприятий по приведению в высшие степени готовности, развертыванию пунктов управления, организации их охраны и маскировки, после чего приступили к планированию и подготовке войск к операции.

На данном этапе десантники отработали алгоритм действий по боевому управлению подчиненными воинскими частями с развернутых командных пунктов в условиях применения «противником» технических средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.

Были заслушаны выводы из сложившейся обстановки, получены боевые распоряжения, определен перечень тактических задач и замысел на их выполнение, а также другие мероприятия планирования операции и подготовки войск к предстоящим действиям.

Командно-штабное учение проходит в целях проверки готовности органов управления и соединений ВДВ к практическим действиям.

Всего в мероприятии боевой подготовки принимают участие около 6 тыс. военнослужащих ВДВ, задействовано более 400 единиц военной и специальной техники, в том числе современные боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи, а также более 30 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, более 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ, пять ударных вертолетов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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