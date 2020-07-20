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20.07.2020 (17:44)

Тактические учения с привлечением тысячи российских военных стартовали в Таджикистане

Тактические учения с участием тысячи военнослужащих российской военной базы в Таджикистане стартовали на горных полигонах Ляур и Самбули. К отработке задач привлечены мотострелковые, танковые и разведывательные подразделения военной базы.

В ходе учений офицеры отработают принятие решений на применение подразделений согласно поступающим вводным, а также управление подчиненным и приданными подразделениями в различных видах боя. Личный состав выполнит задачи удержания боевого порядка в населенном пункте, в наступлении и в обороне на боевых машинах пехоты БМП-2М и бронетранспортерах БТР-82А. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, будут задействованы статические и динамические мишени различного типа, модульные комплексы стрельбищного оборудования.

Не менее половины времени в ходе учений отведено на выполнение боевых стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах как днем, так и ночью с применением приборов и прицелов ночного видения.

Продлятся учения до конца недели.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан
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