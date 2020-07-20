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20.07.2020 (17:42)

Специалисты РЭБ подавили связь условного противника в ходе учения под Самарой

Специалисты войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа подавили связь условного противника в Самарской области.

В ходе учения на Рощинском полигоне военнослужащие выполнили специальные задачи по развертыванию систем РЭБ, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи. Расчеты комплексов «Леер-3», в которых используются специальные модули нарушения частот, создали сложную помеховую обстановку и подавили сигналы сотовой связи условного противника.

Также военнослужащие подразделений РЭБ отработали вопросы подавления каналов управления и GPS-навигации беспилотных летательных аппаратов условного противника. Кроме того, специалисты РЭБ, применив комплекс «Борисоглебск-2», прикрыли командный пункт мотострелкового соединения от ударов высокоточными снарядами и ракетами.

К учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Войска связи
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