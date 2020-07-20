20.07.2020 (17:40)

Истребители МиГ-31БМ выполнили перелет из Красноярского края на Урал для участия в учении

Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ выполнили перелёт из Красноярского края в Челябинскую область, где выполнят учебно-тренировочные полеты с отработкой дозаправки топливом в воздухе.

Четыре сверхзвуковых высотных всепогодных истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31БМ совершили перелет с военного аэродрома Канск на аэродром Шагол, преодолев расстояние около 2,5 тыс. км с дозаправкой топливом на военном аэродроме в Новосибирской области.

В рамках учения совместно с многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34 и самолетами разведчиками Су-24 МР отработают тактические задачи и один из сложных элементов пилотажа – дозаправку топливом в воздухе.

Всего в учении будут задействованы около 20 самолетов оперативно-тактической авиации, самолет-заправщик Ил-78 военно-транспортной авиации и более 150 человек летного и инженерно-технического состава.

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