20.07.2020 (17:34)
В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ
В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ.
В линию военно-морского парада в Балтийске будут поставлены эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», судно связи «Василий Татищев», пограничный сторожевой корабль «Надежный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257 и базовый тральщик «Сергей Кобасьев».
Кроме того, у причалов Аванпорта будут пришвартованы десантный катер «Денис Давыдов», рейдовый тральщик «Виктор Сигалов», спасательный многофункциональный катер «СМК-2170».
Всего в ходе праздника будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.
Постановка кораблей на специально установленное в канале рейдовое оборудование — так называемые «бочки» — осуществляется с применением буксиров и плавкрана.