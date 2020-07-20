20.07.2020 (17:34)

В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ

В Калининградском морском канале началось формирование парадного строя кораблей Балтийского флота ко Дню ВМФ.

В линию военно-морского парада в Балтийске будут поставлены эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», судно связи «Василий Татищев», пограничный сторожевой корабль «Надежный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257 и базовый тральщик «Сергей Кобасьев».

Кроме того, у причалов Аванпорта будут пришвартованы десантный катер «Денис Давыдов», рейдовый тральщик «Виктор Сигалов», спасательный многофункциональный катер «СМК-2170».

Всего в ходе праздника будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Постановка кораблей на специально установленное в канале рейдовое оборудование — так называемые «бочки» — осуществляется с применением буксиров и плавкрана.

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