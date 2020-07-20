20.07.2020 (17:32)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел брифинг для военных атташе о проводимой в ВС РФ внезапной проверке войск и сил

ТЕЗИСЫ БРИФИНГА

заместителя Министра обороны Российской Федерации

генерал-полковника А.В. Фомина для военных атташе

о проводимой в Вооруженных Силах Российской Федерации

внезапной проверке войск и сил

17 июля Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Минобороны России объявил о начале внезапной проверки войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Данное мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и направлено, прежде всего, на подготовку войск и сил к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года — стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Всего к проверке привлекаются в общей сложности порядка 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения. При этом обязательства по Венскому документу 2011 года соблюдаются.

Объединения, соединения и воинские части примут участие в 56 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах и участках местности, а также 17 морских полигонах.

Контрольные мероприятия проводятся с 17 по 21 июля 2020 г.

Хотел бы проинформировать о ходе проверки.

По состоянию на сегодня, 20 июля 2020 г., войска и силы, привлекаемые к проверке, приведены в боевую готовность и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Органами управления завершено планирование мероприятий по локализации кризисных ситуаций, связанных с действиями бандформирований, проведением террористических актов с захватом важных объектов. Определен порядок действий в случаях обострения радиационной, химической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

Проведен розыгрыш практических действий войск по блокированию и ликвидации бандформирований.

Подразделениями инженерных войск отработаны задачи восстановления автомобильного движения на поврежденных участках дорог.

Сводными отрядами специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты и медицинской службы выполнены задачи по локализации очагов коронавирусной инфекции на западе и севере страны, а также ликвидации последствий технологических аварий на опасных участках.

Подразделениями противовоздушной обороны Западного и Южного военных округов отработаны задачи отражения ударов беспилотных летательных аппаратов незаконных вооруженных формирований.

На полигонах военных округов, Северного и Тихоокеанского флотов, Воздушно-десантных войск проводятся тактические учения. Основным их содержанием является выполнение задач по поиску, блокированию и уничтожению бандформирований.

Развернутые корабельные тактические группы проводят розыгрыши действий совместно с сухопутными войсками по локализации и уничтожению бандформирований на морском побережье.

На полигонах Опук, Рыбачий, Хмелевка, мыс. Клерка отработаны задачи по высадке морского десанта на необорудованное морское побережье.

Таким образом, все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы.

Еще раз подчеркну, что внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран.

Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе отсутствует.

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