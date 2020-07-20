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20.07.2020 (17:30)

Специалисты РХБЗ провели специальную обработку улиц в Киргизии

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы, провели специальную обработку улиц и общественных мест в г. Кант в Киргизии.

Для обработки улиц, остановочных комплексов общественного транспорта, рынков, мест массового скопления людей и медицинских учреждений привлекался личный состав и штатная спецтехника аэродромно-технического подразделения российской военной базы, дислоцированной в Канте.

«По обращению администрации города Кант командованием военной базы было принято решение о проведении дезинфекции основных дорог города, остановок общественного транспорта и входов в здание крупных торговых центров. Военнослужащие аэродромно-технической подразделения успешно выполнили поставленную задачу», - сказал начальник службы РХБЗ российской военной базы капитан Владислав Жамков.

Российская военная база в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База, в том числе, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии.

На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ , Военная база , Киргизия
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