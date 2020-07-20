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20.07.2020 (17:28)

Под Челябинском началось учение танковых войск с участием более 500 военнослужащих

Двухсторонние учения танковых войск с участием более пятисот военнослужащих стартовали под Челябинском. В маневрах задействованы около ста экипажей танков Т-72 танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе практических действий танковые батальоны отрабатывают нестандартные приемы боя, действуя друг против друга, выполняют рейды, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления.

В роли противника выступает батальон, находящийся в обороне. В его задачу входит организация засад, чтобы затянуть передовые силы неприятеля в огневые мешки и сорвать их продвижение.

Учение продлится до конца недели. Завершающим этапом станут боевые стрельбы, в которых огневые средства будут действовать в единой системе с несколькими видами разведки.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
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