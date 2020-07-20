20.07.2020 (17:17)

Михайловская военная артиллерийская академия примет участие в МВТФ «АРМИЯ-2020»

Уникальный тематический раздел, посвященный системе военного образования презентуют представители Михайловской военной артиллерийской академии на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020».

С 23 по 29 августа 2020 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» каждый желающий сможет посетить ряд тематических экспозиций, которые подготовят представители академии.

Электронные учебники, разработанные академией, виртуальные и интерактивные тренажеры («Комплексный виртуальный тренажер подготовки расчетов 152 мм самоходной гаубицы «Дилема», «Учебно-тренировочное средство подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии «Артера-ВТ-3D», «Электронный 360 компедиум ракетных войск и артиллерии») и многое другие экспонаты будут в свободном доступе для посетителей.

У гостей Форума будет возможность ознакомиться и с уникальным материалом, посвящённым юбилею академии. История одного из старейших вузов Санкт-Петербурга, которому 7 декабря 2020 года исполнится 200 лет, будет представлена в рамках экспозиции «Перспективный вуз» на стенде «200 лет ракетно-артиллерийскому образованию».

Кроме того, специалисты академии проведут мастер-класс с использованием компьютерного тренажера при проведении занятий (тренировок) по стрельбе и управлению огнем артиллерии.

В рамках научно-деловой программы академия проведёт круглый стол на тему «Вопросы строительства ракетных войск и артиллерии в деятельности военно-научных школ Михайловской военной артиллерийской академии».

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