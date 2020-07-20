20.07.2020 (16:57)

Мотострелки отразили атаку условного противника в Сибири

В рамках батальонно-тактических учений (БТУ) в Кемеровской области подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа остановили наступление условного противника.

По замыслу учений, разведчики с помощью беспилотных аппаратов «Орлан» обнаружили механизированную колонну условного противника на удалении более 12 километров. По тревоге был поднят мотострелковый батальон, который совершил марш в заданный район. В ходе марша военнослужащие отработали задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, с преодолением участков различных заграждений и естественных препятствий. Артиллерия выставила заградительный огонь на маршруте выдвижения сил условного противника, тем самым поддержав наступление техники.

Основной целью учений является отработка взаимодействия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Также отрабатывались вопросы обеспечения связи и взаимодействие между подразделениями.

В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц техники – танки Т72-Б3, БМП, самоходные артиллерийские установки и зенитные комплексы.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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