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20.07.2020 (16:52)

На Балтийском флоте прошло двустороннее тактическое учение с подразделениями морской пехоты и мотострелков

В рамках внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооружённых Силах Российской Федерации, на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоялось двустороннее тактическое учение с участием военнослужащих соединения морской пехоты и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.

В рамках мероприятия мотострелковые подразделения и морские пехотинцы флота были приведены в высшую степень боевой готовности, совершили марш на штатной технике на морской десантный полигон.

В ходе учения подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота отработали не совсем типичную для них задачу — противодесантную оборону участка морского побережья.

По прибытии на место военнослужащие выполнили задачи по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций.

В рамках активной фазы учения мотострелки армейского корпуса провели бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия, вооружения боевых машин пехоты по быстроходным лодкам и десантным средствам.

Мониторинг за действиями подразделений и ведением огневого поражения сил и средств условного противника осуществляли расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Все данные в режиме реального времени передавались с камер БЛА и транслироваться на экранах, расположенных в командном пункте руководства учением, что позволило объективно оценивать действия подразделений соединения и полка в учебном бою.

В тактическом учении в Калининградской области принимали участие более 2 тыс. военнослужащих мотострелкового полка и соединения морской пехоты Балтийского флота, было задействовано около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Мотострелковые войска , Морская пехота , Западный военный округ
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