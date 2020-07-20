20.07.2020 (16:05)

В Рязанской области стартовало масштабное командно-штабное учение Воздушно-десантных войск

Накануне 90-й годовщины со Дня образования Воздушно-десантных войск, 20 июля, в Рязанской области на полигонах Сельцы и Дубровичи, а также площадках приземления Житово и Новики стартовало масштабное командно-штабное учение с группировкой Воздушно-десантных войск.

В учении, которое продлится до 24 июля текущего года, задействованы воинские части и подразделения гвардейских воздушно-десантных соединений из Иваново и Тулы, отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Ульяновска, а также подразделения гвардейских соединений специального назначения и управления из Московской области.

По замыслу учения, личный состав группировки Воздушно-десантных войск, получив сигнал тревоги, на штатной технике выдвигается к аэродромам взлета, где осуществляет погрузку техники и личного состава. После перелета в указанный район личный состав ВДВ десантируется с техникой парашютным способом на аэродром и удерживает до подхода основных сил. После чего, совершив маневр на штатной технике, форсирует водную преграду и выходит на указанный рубеж, где ведет оборонительный бой по его удержанию.

В учениях принимают участие более 6 тыс. военнослужащих, более 400 единиц техники, в том числе современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д. Также будут задействованы 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобили и техника связи.

Кроме того, в учении также задействовано более 30 самолётов Ил-76мд Военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, более 10 транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолётов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34».

Учениями руководит командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице