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20.07.2020 (16:47)

Спецназ ЦВО в Поволжье впервые получил новейший комплекс связи «Медовуха»

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, впервые получили новейший мобильный комплекс телекоммуникационной связи (КТС) «Медовуха».

Комплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» предназначен для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения должностным лицам в условиях сложного рельефа местности и радиопомех. Он оснащен станцией спутниковой связи, позволяющей обеспечить устойчивый канал со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с, радиостанциями КВ и УКВ диапазонов, а также терминалами телекоммуникационной связи. Тактико-технические характеристики комплекса позволяют обеспечить надежную адаптивную радиосвязь в коротковолновом диапазоне с высокой помехозащищенностью и устойчивостью на дальности до 2 тыс. км.

Также комплекс совмещен с беспилотными летательными аппаратами «Гранат-4», которые могут передавать изображение на пункты управления в реальном времени.

Оснащение соединения спецназа мобильными КТС «Медовуха» позволило в два раза сократить время на развертывание полевых пунктов управления, автоматизировать ряд задач и существенно уменьшить время доставки информации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска связи
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