20.07.2020 (16:44)

Выездные комиссии вузов Сухопутных войск по отбору кандидатов на поступление приступили к работе в 14 субъектах РФ

В вузах Сухопутных войск сформированы выездные группы офицеров и направлены в 14 субъектов Российской Федерации (Тамбовская, Смоленская, Брянская, Оренбургская, Новосибирская, Амурская области, Северная Осетия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Тува, Алтайский, Забайкальский края) и направлены для работы по отбору кандидатов на поступление в высшие учебные заведения Минобороны России.

В состав групп входят представители вузов, специалисты по профессионально-психологическому отбору и физической подготовке.

Отбор желающих поступить в высшие военные учебные заведения, в том числе в вузы Сухопутных войск, проходит в новом формате — в регионах проживания абитуриентов без приезда кандидатов непосредственно в вуз.

В 2020 году в высшие учебные заведения Сухопутных войск спланирован набор более 1,5 тыс. курсантов для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой.

В настоящий момент в вузы Сухопутных войск поступило более 5 тыс. личных дел кандидатов для обучения в Новосибирском высшем военном командном училище, Казанском высшем танковом командном училище, Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, Военной академии войсковой противовоздушной обороны, Московском высшем общевойсковом командном училище и Михайловской военной артиллерийской академии.

Работа выездных групп в регионах продлится до 5 августа, специалисты совместно с работниками военных комиссариатов проведут тестирование для определения профессиональной и психологической пригодности и проверят уровень физической подготовки абитуриентов, после чего итоги отбора подведут непосредственно в вузах Минобороны России с составлением конкурсных списков кандидатов от всех субъектов Российской Федерации.

В ходе работы выездных групп предусмотрено выполнение мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции: специальная обработка помещений, сдача физических упражнений на открытых спортивных площадках, проведение обязательной термометрии, соблюдение социальной дистанции.

Кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование и изъявившие желание сдавать вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, выпускники суворовских и кадетских училищ для прохождения профессионального отбора будут вызваны непосредственно в вузы с 25 июля по 10 августа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице