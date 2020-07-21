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21.07.2020 (16:00)

Мотострелки ЮВО в рамках внезапной проверки боеготовности впервые задействовали новейшие медицинские бронеавтомобили «Линза»

Медицинский батальон 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на тактическом учении по плану внезапной проверки боевой готовности впервые применил новейшие медицинские бронеавтомобили «Линза».

Специалисты медбата мотострелкового соединения в ходе двустороннего батальонного тактического учения оперативно эвакуировали условно раненых военнослужащих с поля боя на бронированных КамАЗах высокой проходимости, оборудованных под перевозку раненых бронекапсулами.

Для оказания квалифицированной помощи условно раненых военнослужащих доставили в полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения (МОСН).

Ранее МОСН окружного военного клинического госпиталя был поднят по сигналу «тревога», совершил марш на общевойсковой полигон Кадамовский, выполнил развертывание и приступил к выполнению лечебно-эвакуационных задач в рамках внезапной проверки боевой готовности войск ЮВО.

Справочно:

Автомобиль «Линза» создан на базе КамАЗ «Тайфун 4x4». Он позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Машина имеет третий класс бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

«Линза» оснащена приспособлениями для вытаскивания из люков, перетаскивания раненых, щитами для эвакуации людей с повреждениями позвоночника и другим медицинским оборудованием.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Медицина
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