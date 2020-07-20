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20.07.2020 (15:56)

Сибирские разведчики приступили к занятиям по горной подготовке в центре Ергаки

Военнослужащие разведывательных подразделений горного мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа приступили к занятиям по горной подготовке на базе центра Ергаки в Красноярском крае.

Учебной программой предусмотрена военно-спортивная, тактико-специальная, огневая и физическая подготовка, десантирование с вертолетов на высокогорные площадки, транспортировка грузов и вооружения в горных районах.

В течение месяца разведчиков будут обучать приемам и тактике ведения боевых действий в горах, во время которых они отработают марши на горных маршрутах с использованием альпинистского снаряжения и преодолением горного рельефа разной степени сложности – от осыпей до скалистых стен и переправой через горные реки. В программу подготовки также входит курс выживания в особых климатических условиях. Без средств розжига, топора и палаток вместе с инструкторами военнослужащие из подручных средств будут организовывать себе ночлег, добывать огонь, готовить пищу, обучаться правилам маскировки в тайге.

В обучении принимает участие более 100 военнослужащих горного мотострелкового соединения из Республики Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
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