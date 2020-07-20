20.07.2020 (17:00)

Уровень боевой подготовки войск Южного военного округа будет проверен по новой методике

В рамках второго этапа внезапной проверки боевой готовности войска Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению тактических и тактико-специальных учений, а также к проведению контрольных занятий.

Проверка уровня боевой подготовки личного состава соединений и воинских частей проводится на территории более 20 общевойсковых, авиационных и морских полигонов ЮВО по новой методике. Нормативы по специальной, огневой и тактической подготовке представителями комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ будут приняты у военнослужащих и подразделений сразу после совершения маршей в назначенные районы.

Так, на общевойсковом полигоне Кадамовский в Ростовской области развернуто более 50 учебных мест, включая директрисы для стрельбы из вооружения боевой техники, танкодромы и автодромы для проверки профессиональных навыков водителей и механиков-водителей танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, специальных машин и бронеавтомобилей.

Стрелки, разведчики, гранатометчики и снайперы сдадут нормативы по огневой подготовке из штатного вооружения на специальных стрельбищах. Для приема зачетов по специальным дисциплинам – инженерной, медицинской, тактической подготовкам, защите от оружия массового поражения и другим предметам боевой подготовки оборудованы специальные поля и городки.

Все военнослужащие с момента прибытия в составе механизированной колонны на полигон выполнят зачетные упражнения на нескольких учебных точках, последовательно перемещаясь от одной к следующей в составе подразделений или групп специалистов.

Получив оценки за выполнение контрольных упражнений, подразделения в составе тактических групп проведут тактические либо тактико-специальные учения.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице