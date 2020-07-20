20.07.2020 (16:30)

Инженеры ЮВО обеспечили переправу войск через реку в горах Кабардино-Балкарии в рамках внезапной проверки боеготовности

Военные инженеры 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе контрольного занятия, которое прошло в рамках внезапной проверки, применили комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля «КамАЗ» и обеспечили переправу войск через реку в горах Кабардино-Балкарии.

Ранее инженерно-саперная воинская часть общевойскового объединения ЮВО была поднята по тревоге, затем в составе механизированной колонны совершила марш в районы выполнения специальных задач.

В ходе основного этапа проверки военные инженеры навели мосты грузоподъемностью до 60 тонн с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3М2.

Также военнослужащие соединения сдали нормативы по технической, тактико-специальной, специальной, огневой и физической подготовке.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице